На Брянщине обновят парк машин «скорой помощи» и автобусов для школ

Как сообщает пресс-служба Правительства Брянской области, новые кареты скорой помощи и школьные автобусы будут использовать уже в августе 2021 года.

До конца года в школах региона появится 4100 автобусов для детей, также 1600 спецавтомобилей для больниц и клиник.

Идея обновить транспорт принадлежит депутатам фракции «Единая Россия». Её поддержал Президент.

Всего в ближайшие три года Брянщина получит пять тысяч новых «скорых» и 16 тысяч автобусов. Транспорт направят не только в маленькие города, но и в поселки городского типа.