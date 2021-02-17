На Брянщине одолелли коронавирус 177 человек

Заболели еще 132 человека. один человек умер.

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 132 человек, выздоровление 177 и одна новая смерть от коронавируса и вызванных им осложнений.

Всего в регионе заразились коронавирусом 31 714 человек, выздоровели 30 594, умерли 250.

С начала пандемии в регионе сделано 444 093 исследования на коронавирус, результаты 1780 стали известны за минувшие сутки.