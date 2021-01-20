На Брянщине откроются два современных кинозала

Оба будут располагаться в сельской местности.

В 2021 году правительство Брянской области планирует открыть на сельских территориях региона два новых, современных кинозала.

В прошлом году с участием софинансирования «Фонда кино» на Брянщине были модернизированы кинотеатры в Новозыбкове, Локте и Дятькове.

За последние три года в регионе появились 17 современных кинотеатров.