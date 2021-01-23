На Брянщине отремонтируют 65 км дорог в рамках нацпроекта

Расходы на дорожную отрасль в 2021 году на Брянщине составят около 6,2 млрд рублей.
В этом году в регионе планируется отремонтировать 65 км дорог в рамках нацпроекта. Сейчас идет процедура отбора подрядчика для выполнения этих работ.
По информации Росавтодора, в регионе планиурется отремонтировать 10 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 35 км, а в брянской агломерации — свыше 40 дорог общей протяженностью более 30,1 км.
Но этим дорожники не ограничатся. Всего в регионе планируется привести в божеский вид и построить несколько сотен километров дорог. Общие расходы на дорожную отрасль составят порядка 6,2 млрд рублей.
За время реализации нацпроекта по безопасности и качеству дорог в регионе реализовали 44 объекта общей протяженностью 77 км, в том числе два капиталоемких. Все это обошлось в более чем 2 млрд рублей.
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