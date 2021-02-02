На Брянщине подтвердились 170 заражений коронавирусом

Выздоровели 111 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 170 и выздоровление 111 человека=. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 29 422 случая заражения коронавирусом, 28 149 фактов выздоровлениов и 239 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 419 175 исследований на коронавирус, в том числе результаты 500 стали известны за минувшие сутки.