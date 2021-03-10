На Брянщине подтвердились 83 новых случая заражения коронавирусом

Выздоровели 78 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса по Брянской области опубликовал свежую суточную статистику.

За минувшие сутки на Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом 83 человек и выздоровление 78. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложенений нет.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 33 799 заражений, 32 952 факта выздоровления и 263 смерти. Сделано 471 094 исследования на коронавирус.