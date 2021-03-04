На Брянщине подтвердились еще две смерти от коронавируса

Заразились 89 человек, выздоровели 88.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 89 человек, выздоровление 88 и две новых смерти.

Всего на Брянщине с начала пандемии зафиксировано 33 274 случая заражения, 32 401 факта выздоровления и 262 смерти от коронавируса и вызванных им осложений.

Сделано 464 531 исследование на коронавирус, в том числе 1978 за минувшие сутки.