На Брянщине подтвердились пять новых смертей от коронавируса

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 190, выздоровление 320 человек и пять новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в регионе подтвердилось 27 034 случая заражения коронавирусом, 25 386 фактов выздоровления и 225 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 397 659 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 069 стали известны за минувшие сутки.