На Брянщине подтвердилось 166 новых заражений коронавирусом

Выздоровели 134 человека, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 166 и выздоровление 134 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 30 092 случаев заражения коронавирусом, 28 742 факта выздоровлениов и 245 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 428 039 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 229 стали известны за минувшие сутки.