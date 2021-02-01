На Брянщине подтвердилось 174 заражения коронавирусом

Выздоровел 121 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 174 и выздоровление 121 человека. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 29 252 случая заражения коронавирусом, 28 038 фактов выздоровлениов и 239 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 418 675 исследований на коронавирус, в том числе результаты 718 стали известны за минувшие сутки.