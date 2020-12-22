На Брянщине подтвердилось семь смертей от коронавируса

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровлениях и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 200 человек и выздоровление 47. Новых подтвержденных смертей семь.

Всего на Брянщине зафиксирован 21 321 случай инфицирования, выздоровление 18 910 человек и 214 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений. В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

С начала пандемии в регионе сделано 349 098 теста на коронавирус. Результаты 921 стали известны за минувшие сутки.