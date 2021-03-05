На Брянщине подтвердилось выздоровление от коронавируса 95 человек

Подтверждено 90 новых случаев инфицирования. Новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику заболеваемости.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось 90 новых случаев заражения и выздоровление 95 человек. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего за время пандемии на Брянщине зафиксированы заражение 33 364 человек, выздоровление 32 496 и 262 смерти.

Сделано 466 388 исследований на коронавирус, в том числе 1857 за минувшие сутки.