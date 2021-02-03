На Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом 172 человек

Выздоровели 150 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 172 и выздоровление 150 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 29 594 случая заражения коронавирусом, 28 304 факта выздоровлениов и 239 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 421 338 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 163 стали известны за минувшие сутки.