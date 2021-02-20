На Брянщине подтвердился коронавирус у 111 человек

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 111 человек и выздоровление 156. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в области заразились коронавирусом 32 067 человек, выздоровели 31 080, умерли 250.

С начала пандемии в регионе сделано 449 708 исследования на коронавирус, результаты 1 792 стали известны за минувшие сутки.