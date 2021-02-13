На Брянщине подтвердился коронавирус у 140 человек

Выздоровели еще 248 человек, новых смертей нет.

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 148 человек и выздоровление 248. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 31 180 случаев заражения коронавирусом, 29 862 фактов аыздоровления и 248 смертей.

Сделано 439 624 исследований на коронавирус, результаты 2 178 стали известны за минувшие сутки.