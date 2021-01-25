На Брянщине подтвердился коронавирус у 188 человек

Выздоровели 133 человека, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 188 и выздоровление 133 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 27 985 случаев заражения коронавирусом, 26 953 факта выздоровления и 238 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 407 066 исследований на коронавирус, в том числе результаты 754 стали известны за минувшие сутки.