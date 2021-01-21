На Брянщине потратят 64 млн рублей на ремонт музея «Палеолит»

В 2021 году из бюджета Брянской области планируется выделить 64 млн рублей на реконструкцию музея «Палеолит», который расположен в селе Юдиново Погарского района.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в результате реконструкции музей должен превратиться в современный туристический центр.

Музей ведет свою историю с 1934 года, когда житель деревни, копая погреб, нашел в земле огромные кости, которые не могли принадлежать никому из обитавших к тому времени на Брянщине животных. Эксперты установили, что гиганстским останкам порядка 15 тыс. лет. Специалисты также установили, что в этом месте располагалось поселение кроманьонцев.

Открыт музей был в 1985 году стараниями сельского учителя Леонида Гришина. По оценке археологов, аналогов в мире музей в Юдиново не имеет.