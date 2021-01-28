На Брянщине прошли вакцинацию почти 17 тысяч человек

Вакцинация будет продолжаеться, так как в регион поступили дополнительные дозы вакцины.

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в четверг сообщил, что по состоянию на среду, 27 января, в регионе получили прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» 16 837 человек.

В начале января на Брянщину были завезены 16,9 тыс. доз вакцины. Массовая вакцинация жителей региона началась в прошлый понедельник, 18 января.

Вакцинация добровольна и бесплатна. Перед инъекцией жители Брянщины подписывают согласие на процедуру и проходят осмотр терапевата. После прививки полчаса остаются под набоюдением врача.

Препарат хранится на складе, где обеспечен необходимый температурный режим, развозится по клиникам спецтранспортом «Брянскфармации» с поддержанием нужной температуры в фургонах. Клиники, где проводятся прививки, оснащены морозильниками для хранения вакцины.

На днях на Брянщину поступила новая партия вакцины, а до 31 января ожидается дополнительное поступление препарата.