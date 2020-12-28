На Брянщине противостоят коронавирусу 235 врачей

Пациентов с подозрением на коронавирус каждый день обслуживают по 130 бригад скорой помощи.

Пока Брянщина готовится встречать новый год. врачи коронавирусных госпиталей региона продолжают работу в обычном режиме.

На передовой противостояния инфекции на Брянщине находятся 235 врачей, 440 фельдшеров и медсестер и 130 бригад скорой помощи в составе 30 врачей и 301 представителя среднего и младшего медперсонала.

Сейчас брянцев с коронавирусом лечат в 10 госпиталях на 2065 коек, к 1915 из которых подведен кислород.

Задать интересующие вопросы о лечении. профилактике инфекции, связанных с ней огранчиениях и мерах помощи жители региона могут по телефону 122.