На Брянщине с начала года завели четыре уголовных дела за нарушение правил охоты

О подведенных итогах работы рассказывают сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

С начала 2021 года зарегистрировано 138 случаев нарушений правил охоты.

125 граждан за проступки оштрафовали, на 203 тысячи рублей.

Два дела об административных нарушениях направили в суд, так как обвиняемые занимались охотой в запрещенное для этого время.

За это каждый лишился права на охоту на год.

Также известны случаи браконьерства. Двоих злоумышленников за убийство двух бобров привлекли к уголовной ответственности. Ущерб в размере 48 тысяч рублей, который они причинили охотничьему фонду, выплатили.

Всего за первое полугодие на недобросовестных охотников завели четыре уголовных дела.