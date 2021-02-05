На Брянщине стартовал конкурс на должности советников директоров школ по воспитательной работе

В регионе открывается 196 новых рабочих мест для педагогов.

На Брянщине стартовал конкурс по отбору кадров на вакансии советников директоров школ по воспитательной работе и взаимодействию с детскими организациями в рамках пилотного проекта «Навигаторы детства», реализуемого Российским движением школьников при поддержке министерства провещения в 10 регионах РФ. Брянщина в их числе — единственная в ЦФО.

Конкурс будет проходить в три этапа: сперва канидаты заполнят регистрационную форму на сайте проекта, затем пройдут онлайн-тестирование, а по его итогам самые успешные будут приглашены на собеседование.

Как сообщает правительство региона, на Брянщине новых сотрудников на предлагаемую должность примут 196 школ.

Организаторы проекта отмечают, что в числе успешных кандидатов видят, в первую очередь, молодых людей и девушек с опытом работы вожатыми и мотивированными на работу с детьми. По их словам, все, кто займут эту должность, будут избавлены от бюрократической нагрузки, которая остается неизменным атрибутом как представателей школьных администраций, так и учителей, и смогут посвящать детям все свое рабочее время.