На Брянщине умер от коронавируса еще один человек

Заболели 158 человек, выздоровели 134.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 158 человек, выздоровление 134 и одна смерть от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в регионе с начала пандемии подтвердились 30 739 случаев заражения коронавирусом, 29 281 случай выздоровления и 247 смертей. Проведено 433 196 исследований на коронавирус, результаты 1 984 стали известны за минувшие сутки.