На Брянщине умерли от коронавируса 12 человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровлениях и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 201 человек и выздоровление 145. Новых подтвержденных смертей 12.

Всего на Брянщине зафиксировано 20 721 случай инфицирования, выздоровление 18 660 человек и 193 смерти от коронавируса и вызванных им осложнений. В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

С начала пандемии в регионе сделано 344 568 теста на коронавирус. Результаты 2 805 стали известны за минувшие сутки.