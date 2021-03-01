На Брянщине умерли от коронавируса два человека

Заболели еще 97 человек, выздоровели 101.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую суточную статистику.

За минувшие сутки в регионе подетвердились 97 новых случаев заражения, выздоровление 101 человек и две новые смерти от коронавируса и вызванных им осложнений.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 32 993 человека, выздоровели 32 145, умерли 257, сделано 460 384 исследования на коронавирус, в том числе 678 за минувшие сутки.