На Брянщине умерли от коронавируса еще два человека

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал в своих коммуникационных каналах свежую статистику по новым случаям заражения коронавирусом, выздоровлений и смертям от инфекции и вызванных ей осложнений.

За минувшие сутки заражение подтвердилось у 194 человек, выздоровление — у 203. Подтвердились также две смерти от коронавируса и вызванных им осложнений.

Всего в регионе 25 878 инфицированных, из них выздоровели 23 462, умерли 220.

С начала пандемии на Брянщине сделано 387 057 исследований на коронавирус, результаты 2 845 стали известны за минувшие сутки.