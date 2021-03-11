На Брянщине умерли от коронавируса еще три человека

Подтвердилось заражение 85 человек и выздоровление 104.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболеваемости в области.

За минувшие сутки подтвердилось заражение 85 человек, выздоровление 104 и три новых смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в региона с начала пандемии зафиксированы 33 844 случая инфицирования, выздоровление 33 056 человек, 266 смертей, сделано 472 394 исследований на коронавирус, в том числе 1300 за минувшие сутки.