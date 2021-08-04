На Брянщине восемь человек умерли от коронавируса

Региональный оперштаб обновил статистику на 4 августа.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2 082 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 250 человек. 213 жителей Брянской области выздоровели. Восемь пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 832 брянцев и 89 приезжих из других регионов.