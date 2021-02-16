На Брянщине выздоровели от коронавируса 170 человек

Заболели еще 131 человек. новых смертей нет.

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 131 человека и выздоровление 170. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

С начала пандемии в регионе сделано 442 313 исследований на коронавирус, результаты 400 стали известны за минувшие сутки.