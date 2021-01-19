На Брянщине выздоровели от коронавируса 359 человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 187 и выздоровление 359 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 26 844 случая заражения коронавирусом, 25 066 фактов выздоровления и 220 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 359 590 исследований на коронавирус, в том числе результаты 596 стали известны за минувшие сутки.