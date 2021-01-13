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На Брянщине выздоровели от коронавируса еще 256 человек

2021, 13 января 10:48 Общество
На Брянщине выздоровели от коронавируса еще 256 человек
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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал в своих коммуникационных каналах свежую статистику по новым случаям заражения коронавирусом, выздоровлений и смертям от инфекции и вызванных ей осложнений.

За минувшие сутки заражение подтвердилось у 190 человек, выздоровление — у 256. Новых смертей нет.

Всего в регионе 25 684 инфицированных, из них выздоровели 23 260, умерли 218.

С начала пандемии на Брянщине сделано 384 212 исследований на коронавирус, результаты 2424 стали известны за минувшие сутки.

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