На Брянщине за фиктивные сертификаты о вакцинации заводят уголовные дела

В связи с популярностью прививок от COVID-19 появились те, кто продает поддельные свидетельства о вакцинации.

Как сообщает пресс-служба УМВД Брянской области, за махинации с сертификатом и отрицательным результатом тестов на коронавирус предусмотрена уголовная ответственность.

За подделку и сбыт фальшивого документа максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Также правонарушителем является покупатель.

Если же тот, кто приобрел фиктивную справку, окажется источником инфекции, его ждет наказание в зависимости от тяжести последствий.