На Брянщине заработал благотворительный фонд помощи военным

Брянское региональное отделение ОНФ учредило в регионе фонд помощи землякам, которые находятся в рядах действующей армии и других силовых структур. Его назвали «Во имя Отечества».

Как сообщила в соцсетях руководитель отделения Лариса Третьякова, решение о необходимости учредить фонд приняли совместно представители ОНФ и бизнесмены. Содействие также оказало управление Росгвардии по Брянской области.

Фонд будет принимать на расчетный счет пожертвования для военнослужащих, которые защищают границу на территории Брянщины и участвуют в спецоперации в Украине.

По словам Третьяковой, на счет уже поступило первое пожертвование в размере 100 тысяч рублей.