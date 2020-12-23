На Брянщине заразились коронавирусом 207 человек
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровлениях и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.
За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом 207 человек и выздоровление 38. Новых подтвержденных смертей двое.
Всего на Брянщине зафиксировано 21 528 случаев инфицирования, выздоровление 18 948 человек и 216 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений. В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.
С начала пандемии в регионе сделано 351 512 теста на коронавирус. Результаты 2 414 стали известны за минувшие сутки.
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