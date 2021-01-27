На Брянщину поступила новая партия вацины от коронавируса

До конца января Брянская область получит более 30 тысяч доз «Спутника V».
На состоявшемся в Брянске заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе сообщили, что по состоянию на 25 января в Брянскую область поступили 18 842 дозы вакцины от коронавируса, из которых уже отгружены медицинским учреждениям 18 042 дозы. Еще 11,8 тыс. доз препарата должны поступить в регион до 31 января.
В первую очередь, на вакцинацию приглашаются представители групп риска — медики, педагоги. социальные работники, сотрудники трансопрта МФЦ, пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
Вакцинация проводится в прививочных кабинетах на базе клиник, но мобильные бригады выезжают также на предприятия и стационарные социальные учреждения.
Записаться на вакцинацию брянцы могут непосредственно в прививочном кабинете, через портал «Госуслуги» или по телефону 122.
Пациентов обзванивает и приглашает на вакцинацию голосовой информатор, работу которого организовал департамент здравоохранения региона. Такие звонки поступают пациентам, которые прикреплены к горбольнице №8 и жителям Гордеевского и Суражского районов.
Ранее мы сообщали, что с начала массовой вакцинции, которая стартовала 18 января, на Брянщине привились первым компонентом вакцины 15 531 человек.
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