На брянского регоператора составили протокол за некачественный вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жильцы домов по улице Почтовой в Бежицком районе Брянска пожаловались в районную администрацию на работу регионального оператора по вывозу отходов «Чистая планета». Работники организации вывозят не весь мусор с контейнерной площадки дома №6. Новые отходы жители вынуждены складывать поверх остатков в баках. Контейнеры быстро наполняются и мусор высыпается на землю.

На компанию «Чистая планета» надзорные органы составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Организации грозит от ста до трехсот тысяч рублей штрафа.