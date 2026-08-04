На брянском заводе «ЛДС» при ремонте нашли артефакты советских рабочих

2026, 04 августа 09:57

В стене обнаружили свёрток с вымпелом, значками и олимпийским мишкой.

На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» в настоящее время идут работы по модернизации и расширению производства. В этих целях реконструируют и ремонтируют помещения, построенные еще в советское время. Во время ремонта помещений из стены выпал газетный свёрток с полиэтиленовым пакетом. Внутри оказались вымпел брянского обкома ВЛКСМ, значки ударников и отличников соцсоревнований, депутатский значок, монета в 5 копеек и маленький олимпийский Мишка. Благодаря сухому помещению и хорошей упаковке все предметы сохранились в идеальном состоянии.

Директор завода Сергей Горелов предположил, что кто-то из заводских активистов и сделал такую «заначку», в надежде на то, что когда-то она попадёт в руки потомков, это послание от предшественников, работавших на предприятии в 80-е годы.

Найденные артефакты займут достойное место в музее предприятия.

Фото: пресс-службы «ЛДС»