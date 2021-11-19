На Брянскую область надвигается буря

В регионе объявили оперативное предупреждение.

20 ноября в Брянской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в субботу выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем.

Ночью ветер усилится до 15-17 метров в секунду, днем порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, местами – до 24 метров в секунду.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения в работе систем электроснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев.

Жителей Брянской области просят соблюдать осторожность.

При возникновении предпосылок к чрезвычайным ситуациям необходимо обращаться в управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска по телефонам: 112, 26-06-44 и 26-36-52.

Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8 (4832) 44-30-00.