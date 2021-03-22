На двух мусорных площадках в Брянске установили видеокамеры

«Нам сверху видно все, ты так и знай!» – обратился к брянцам региональный оператор по обращению с ТКО.

В Брянске продолжают устанавливать видеокамеры на контейнерных площадках. 22 марта два комплекта специального оборудования появились в Советском и Володарском районах – на улицах Емлютина и Кольцова.

Как пояснил начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов, систему видеонаблюдения в первую очередь появляются там, где возможно несанкционированное складирование отходов. Главная задача – предотвращение загрязнения участков и привлечение виновных к ответственности.

Камеры видеонаблюдения, которые устанавливает региональный оператор, имеют высокое качество съемки, они следят за происходящим на контейнерных площадках круглосуточно, а их радиус обзора равен 360 градусов.

«Все полученные данные поступают на компьютер в отдел безопасности «Чистой планеты», что позволяет своевременно зафиксировать и предоставить информацию о нарушении природоохранного законодательства в правоохранительные органы. Видеокамеры мобильные, и мы время от времени меняем их месторасположение для мониторинга ситуации. Кроме того, контролеры службы экологической безопасности ежедневно объезжают площадки с целью выявления переполнения контейнеров, несвоевременного вывоза, складирования не коммунальных отходов или опасных», – рассказал Дмитрий Телешов.