На фестивале творческой молодёжи победил «Газпром газораспределение Брянск»

На фестивале творческой молодёжи выиграла команда «Газпром газораспределение Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фестиваль творческой самодеятельности работающей молодёжи «Территория творчества» прошёл в Брянске. Участвовали в нём свыше 150 представителей предприятий, организаций и общественных объединений города. Девушки и юноши пели, танцевали , играли на музыкальных инструментах и демонстрировали актёрское мастерство.

Лучших выбирало жюри. Первой стала команда «Газпром газораспределение Брянск». Второе место заняли таланты предприятия «Группа Кремний ЭЛ». Представители «Айс-Продукта» замкнули тройку лидеров. В номинации «вокал» лучшими стали специалисты Брянской таможни и Росгвардии. А в номинации «Оригинальный жанр» отличилась команд Брянского химического завода имени 50-летия СССР.