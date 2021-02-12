На границе Брянщины с Украиной и Беларусью из-за непогоды скопились грузовики

Перед российскими пунктами пропуска на границе стоят по несколько десятков грузовых автомобилей.

Сложные погодные условия стали причиной массового скопления грузовиков в расположенных на территории Брянской области международных пограничных пунктах пропуска Троебортное и Новые Юрковичи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распостранением коронавируса на Брянщине.

«Перед МАПП Троебортное находится 80 грузовых транспортных средств, а также наблюдается скопление автомобилей в нейтральной зоне между пунктами пропуска», — цитирует оперштаб первого заместителя начальника таможни Дмитрия Машарова.

Вчера с 21:00 московского времени украинская сторона полностью перекрыла движения транспорта всех категорий через свой пункт пропуска Сеньковка. Из-за этого на границе перед российскими Новыми Юрковичами скопилось более сотни грузовых магин.

Таможенники рекомендуют водителям не спешить на границу, пока погода не улучшится.