На границе Брянщины с Украиной скопилась очередь грузовиков

В очереди у пункта пропуска Новые Юрковичи находится 150 машин.

В пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Украиной в Климовскрм районе Брянщины скопилось в очереди 150 грузовых автомобилей.

Причиной массового скопления машин стало то, из-за снегопада снизилась пропускная способность расположенного на сопредельной стороне украинского пункта пропуска Сеньковка.

По информации Брянской таможни, оформленные на российской стороне автомобили заняли всю нейтральную полосу и территорию российского пункта пропуска. Таможенники с российской стороны работают в усиленном режиме и оформляют автомобили без задержек.

Пробка на границе с Украиной начала скапливаться еще в пятницу. Тогда в Новых Юрковичах ждали своей очереди 100 автомобилей, а в Троебортном на территории Севского района Брянщины — 80 машин.

Пограничники и таможенники рекомендуют водителям, чтобы быстрее пересечь границу использоваться альтернативные пункты пропуска — Суджа — Юнаковска в Курской области и Нехотеевка — Гоптовка в Белгородской.