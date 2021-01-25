На Ковшовском озере ремонт гидротехнических сооружений составит около 35 млн

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел совещание, в ходе которого обсудили мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на Ковшовском озере в Фокинском районе.

В совещании приняли участие заместитель главы Станислав Кошарный, представители межрегионального управления Росприроднадзора, регионального департамента природных ресурсов и экологии, профильных структур Брянской городской администрации, главы районов.

Ковшовское ГТС удерживает и регулирует объем воды в озере, защищая от возможности серьезного затопления территорий. Если на таком объекте произойдет авария, то могут пострадать люди, поэтому за его состоянием тщательно следят.

В прошлом году на ремонт и содержание гидротехнических сооружений было выделено 2,6 миллионов рублей. В этом году объект планируют включить в соответствующую государственную программу.

В рамках этой программы за последние несколько лет в регионе уже отремонтировано 16 гидротехнических комплексов. В этом году в программу включили аналогичное сооружение в Климово и планируется включение Ковшовского объекта.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на Ковшовском озере составит около 35 миллионов рублей.