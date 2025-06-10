На набережной в Брянске покрасили скамейки в преддверии праздничных выходных. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии длинных выходных сотрудники дорожного управления привел в порядок одно из самых посещаемых мест города — набережную. Рабочие покрасили скамейки и сделали формирующую стрижку кустарникам. Также с газонов убрали мусор, а пешеходные дорожки вымыли.

В мэрии призвали жителей не бросать мусор на землю и в воду, а выбрасывать в урны, установленные на берегу.