На Никольский собор в Одрине установили пятитонный купол с крестом

Девятиметровый купол по старинной фотографии три месяца делали 10 специалистов.

На Никольский собор в Одрине Карачаевского района установили пятитонный купол с крестом.

Митрополит Брянский и Севский Александр провел литургию и возглавил крестный ход к Никольскому собору. Храм в Одрине Карачаевского района был разрушен в 1930 году, а сейчас его восстанавливают. Владыка Александр освятил купол и крест для собора.

Затем пятитонный купол с 13-метровым крестом установили при помощи крана-стотонника из Тулы. Высота храма вместе с куполом и крестом составляет 36 метров.

Купол с крестом сделали в Воронеже. Три месяца купола диаметром 9 метров создавали десять специалистов. Пропорции делали на основе старинной фотографии Никольского собора.