На обновлённом мемориале в Брянске зажгли Вечный огонь

На обновлённом мемориале по улице Почтовой в Брянске зажгли Вечный огонь. О этом сообщили в городской администрации.

В День Победы на воинском мемориале по улице Почтовой в Брянске прошёл митинг. Там собрались глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова, депутаты Брянской областной Думы и городского Совета, ветераны СВО, юнармейцы, жители Бежицкого района.

В специальной капсуле из Москвы от Вечного огня мемориала «Могила неизвестного солдата» в Бежицкий район Брянска доставили частицу пламя. Право зажечь огонь предоставили Татьяне Гращенковой, генеральному директору «Газпром газораспределение Брянск» Олегу Буглаеву и ветерану СВО Сергею Цыкину. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших и возложением цветов к подножию памятника.

Воинский мемориал по улице Почтовой капитально отремонтировали в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» по инициативе жителей. Памятник посвящён воинам Брянского фронта. Здесь же перезахоронены партизаны отряда имени Виноградова.