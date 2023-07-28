На отремонтированной улице Молодой Гвардии в Брянске появились лужи

Комиссия не приняла капремонт улицы Молодой Гвардии в Брянске из-за застоя воды на дороге после дождя. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске отремонтировали улицу Молодой Гвардии. Подрядчик «Даймонд» привел в порядок участок чуть более километра от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы. Протяжённость. Специалисты построили 400 метров тротуаров. Также улицу освещают более 40 фонарей, размещённых на новых опорах. Старые столбы подрядчик демонтирует, когда компания «Брянскэлектро» перенесет оставшиеся провода на новые. Эти работы должна выполнить компания «Брянскэлектро». Ремонт подрядчик завершил на полтора месяца раньше срока. Стоимость составила 30 млн. рублей.

Качество ремонта оценила комиссия. А недостатки проявила непогода. После дождя на новом асфальте образовались большие лужи. Застой воды устранят путём устройства накопительных колодцев. Ещё подрядчику необходимо разровнять грунт в районе нескольких тепловых камер, сделать пандус возле остановки общественного транспорта, а также поставить знаки приоритета и парковки на некоторых участках.