На проект брянского мемориального комплекса «Дулаг-142» направят 126,4 млн рублей

2026, 17 января 16:23

На проект брянского мемориального комплекса «Дулаг-142» направят 126,4 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Накануне в Брянск прибыли первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, советник Министра культуры РФ Павел Карташев, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева и руководитель Музея современной истории России Елена Великанова. Они приняли участие в совещании с губернатором Брянской области Александром Богомазом, председателем облдумы Валентином Субботом, а также руководителями прокуратуры и следственного комитета региона. На встрече обсудили создание мемориального комплекса «Жертвам узникам концлагеря «Дулаг-142».

«Наш долг — сделать все возможное для сохранения памяти о трагическом времени оккупации, передать нашим потомкам всю правду о жертвах нацизма. «Дулаг-142» — это единственный на территории России комплекс нацистского концлагеря, где сохранились исторические объекты. Из 80 тысяч узников лагеря более 40 тысяч погибли от голода, болезней и истязаний», — отметил Александр Богомаз.

На совещании обсудили концепцию комплекса и этапы работ. Первыми обустроят два барака, в которых содержались заключенные, а также лазарет и железная дорога с вагончиками-теплушками. На разработку проекта в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 126,4 млн рублей.