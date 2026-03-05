Бывший замначальника регионального управления лесами отправится в колонию за превышение полномочий

2026, 05 марта 18:28

Бывший замначальника регионального управления лесами отправится в колонию за превышение полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о превышении должностных полномочий рассмотрел суд Брянского района. Приговор выслушал бывший первый замначальника регионального Управления лесами.

В мае 2023 года 44-летний мужчина поручил подчинённым сотрудникам перевезти принадлежащий учреждению полуприцеп-цистерну на свой земельный участок. Технику для для тушения лесных пожаров фигурант использовал в собственных целях до 2025 года.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима, а также на два с половиной года лишил его права занимать должности на государственной службе. В законную силу решение не вступило.