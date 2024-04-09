На проспекте Ленина в Брянске обновили разметку на проезжей части. Об этом сообщили в городской администрации.

На улицах областного центра коммунальщики обновляют разметку. Специиалисты дорожного управление Брянска начали с центральных улиц. Так, на проспекте Ленина на проезжей части заново нанесли пешеходные переходы и стоп-линии.

Всего коммунальщики обновят около 40 тысяч квадратных метров пешеходных переходов и свыше 150 км линий осевой разметки. Закончить работы дорожники планируют к майским праздникам. Наносить разметку планируют и ночью, чтобы избежать пробок.