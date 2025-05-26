На роднике в Брянске сделали новую крышу

На роднике «Белый колодец» в Брянске сделали новую крышу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска идёт ремонт родника «Белый колодец». Специалисты мунпредприятия «Жилспецсервис» сделали на купальне новую обрешетку кровли и уложили металлическую крышу. В ближайших время на роднике сделают освещение.

Напомним, в феврале специалисты поставили внутри купальни лавочку и сделали вешалку для одежды, а также убрали мусор и сухие деревья вокруг.